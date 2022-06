A sărit la bătaie: Grasu XXL este cercetat de Poliție (VIDEO) Solistul Grasu XXL este cercetat de poliție dupa ce a amenințat un spectator la un concert in București. Scena a fost filmata, iar imaginile au ajuns pe internet, intrand in atenția autoritaților. In acest caz, polițiștii s-au sesizat din oficiu și se fac cercetari cu privire la savarșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. In videoclipul postat pe rețelele de socializare, artistul este surprins in timp ce il stropește cu apa și il injura pe barbatul din public. Rapperul i-ar fi reproșat acestuia ca promoveaza jocurile de noroc. Și-a ieșit din fire Cantarețul și-a ieșit din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

