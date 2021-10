In ultimele 24 de ore 2.024 de clujeni s-au vaccinat impotriva noului coronavirus: 918 cu prima doza, 252 cu a doua doza și 854 cu doza 3. In total, de la inceputul campaniei de vaccinare și pana in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!