Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca nivelul de vaccinare in Europa este insuficient pentru a evita reaparitia unui nou val al pandemiei. Doar 30% din populatia din Europa a facut cel puțin o doza de vaccin. Filiala europeana a OMS a cerut, de asemenea, liderilor europeni sa evite „greseala”…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) le vinde carbune salariaților la prețuri preferențiale. Astfel, minerii și energeticienii din Oltenia pot depune cereri pentru cota de combustibil. Este vorba de o cantitate de 10 tone de carbune. Lignitul se va acorda pentru anul 2021. Cererile pot fi depuse, incepand…

- Franta, a doua economie a zonei euro, va reveni la nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus (COVID-19) pana in primul trimestru din 2022, a declarat duminica ministrul de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat saptamanalului francez JDD, transmite Reuters.

- Apetitul investitorilor pentru piata de capital romaneasca a revenit, in primul trimestru al anului, dovada fiind nivelul capitalizarii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), care, la sfarsitul primului trimestru, era de 179 miliarde de lei, nivel apropiat de maximul istoric…

- Daca ne aducem bine aminte, și cu siguranța uitarea înca nu a intervenit, pentru ca este vorba de o istorie recenta și destul de traumatizanta, la începutul crizei corona virusului au aparut în mass-media, preluate pe benzile de știri ale televiziunilor, recomandari ale bancherilor…

- In urma centralizarii datelor din toate spitalele si clinicile din judetul Constanta, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment au fost confirmate 1.804 cazuri de infectare in randul personalului: medici 403 , asistenti medicali 822 si personal auxiliar 579 .De la debutul pandemiei cu noul coronavirus,…

- Recompensa imediata in cazul creditului de consum digital accelereaza procesul de simplificare a intregului flux de finanțare online la nivelul pieței autohtone, care, potrivit specialiștilor in domeniu prezenți la Future Banking Meetup #5, se afla la...

- Aproape jumatate dintre companiile din Romania (46%) sustin ca nu sunt afectate de criza si functioneaza normal, iar sase din zece entitati (60%) considera ca, in cursul anului 2021, se vor redresa la nivelul la care se aflau inaintea pandemiei, releva Raportul Randstad Romania HR Trends 2021, publicat…