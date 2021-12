Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 204 cazuri de gripa clinica au fost raportate, la nivel national, in saptamana 29 noiembrie - 5 decembrie, de aproximativ patru ori mai multe fata de aceeasi saptamana din 2020, arata un raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). In acest…

- 46 de medici, 15 asistenti si 20 de profesori au fost decorați de președintele Klaus Iohannis intr-o ceremonie ce a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Decorațiile au fost acordate pentru aportul adus de aceste persoane in lupta impotriva coronavirusului. „1…

- Peste 70 la suta dintre cazurile de COVID-19 confirmate in saptamana 15-21 noiembrie au fost inregistrate la persoane nevaccinate, in timp ce 88,8% din decese au fost la oameni nevaccinati, se arata in raportul Institutului de Sanatate Publica (INSP). In raportul Centrului National de Supraveghere…

- Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), Adriana Pistol, a declarat ca exista o tendinta de descrestere a numarului de cazuri de COVID-19 in tara noastra, dar aceasta situatie nu linisteste autoritatile. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu…

- In noiembrie am putea avea 25.000 de cazuri pe zi. Șefa CNSCBT: Vaccinarea ramane primul lucru pe care il putem face Romania ar putea ajunge in luna noiembrie la 25.000 de cazuri de imbolnaviri de COVID-19 pe zi. Scenariu dur a fost avansat de catre șefa Centrului National de Supraveghere și Control…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, joi, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19, actualizat cu intervalul 11-17 octombrie 2021. Potrivit raportului CNSCBT, pana la 17 octombrie a.c., 72,3% dintre cazurile confirmate si 92,1% dintre decesele…

- Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, a transmis in cadrul unei conferinte de presa ca, in luna septembrie, aproape 75% din totalul cazurilor care au fost confirmate si 90% din totalul deceselor care au fost inregistrate au survenit la persoane…