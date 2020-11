Stiri pe aceeasi tema

- O demitere și o taiere de salariu sunt masurile luate in cazul a doi profesori care au refuzat sa țina cursuri online. Conform surselor Digi24, in primul caz este vorba despre un profesor de la o școala gimnaziala din Dambovița, caruia i-a fost desfacut contractul de munca, dupa ce a refuzat sa le predea…

- Potrivit unor surse din Ministerul Educatiei, citate de educatieprivata.ro, profesorul de gimnaziu din Dambovița a fost concediat pentru ca a refuzat sa iși susțina orele in sistem online. Aceleasi surse precizeaza ca decizia de desfacere a contractului a fost emisa in cursul saptamanii trecute.…

- Școlile vor putea angaja profesori mai mulți acolo unde primariile cred ca se impune suplimentarea numarului lor, inclusiv pentru programe de tip after school. Prevederea este inclusa intr-un proiect de lege pentru care Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat dezbaterea lui in procedura de…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online. Potrivit cifrelor prezentate…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis un nou avertisment profesorilor care nu vor sa țina cursuri online. “Nu pot accepta ideea ca exista cadre didactice care refuza sa-și exercite profesia și chiar misiunea. Un profesor care nu face lecții online acolo unde este necesara organizarea acestor lecții…

- Colegiul Național "Mihai Viteazul" din Ploiești se afla, de astazi, in Scenariul 3, cursurile fiind organizate, de astazi, exclusiv on-line. Decizia a fost luata in urma cazurilor de coronavirus confirmate la nivelul unitații de invațamant. Aceeași decizie a fost luata, de Comitetul Județean pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati si nu este obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant. Nelu Tataru a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, ce se intampla in cazul in care intr-o…