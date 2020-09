Bicarbonatul de sodiu este arma secreta a celor mai pricepute gospodine. Este folosit ca ingredient secret in multe preparate, are efecte nebanuite, cand este utilizat pentru a menține curațenia in casa. Pune un saculeț cu bicarbonat de sodiu in dulapul cu haine. Ce vei descoperi, cateva zile mai tarziu, este absolut uimitor. Ce se intampla […] The post A pus un saculeț cu bicarbonat de sodiu in dulapul cu haine. Ce a descoperit la cateva zile dupa e uimitor! appeared first on IMPACT .