- Naționala feminina a Romaniei a incheiat pe locul trei campania de calificare la Cupa Mondiala din 2023, dupa ce a pierdut ultimul meci, contra Italiei, scor 2-0.Deși au acumulat 19 puncte, fiind cea mai bine clasata echipa de pe locul 3 din toate grupele, tricolorele au pierdut jocurile disputate cu…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins, marți, cu scorul de 11-10, formația statului Israel, intr-un meci pentru locurile 9-12 la Campionatul European de la Split, din Croația. Victoria a fost decisa la loviturile de departajare, scorul dupa cele 4 reprize regulamentare de joc fiind…

- In etapa a treia a Superligii, Farul Constanta joaca pe teren propriu contra Chindiei Targoviste, vineri, 29 iulie, de la ora 21.30.In clasament, Farul se afla pe locul intai, cu sase puncte si golaveraj 4 1, dupa ce a castigat ambele meciuri jucate pana acum, in timp ce Chindia ocupa pozitia a 13 a,…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Italiei cu scorul de 45-13 (19-6), vineri seara, intr-un meci-test desfasurat pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Performanța inotatorului roman David Popovici la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, unde luni a caștigat aurul , nu a trecut neobservata de presa internaționala. „Prezentul este David Popovici. Și viitorul este tot al lui”, scriu marile publicații. Sub titlul „Tom Dean ia bronzul, in…

- Reprezentativa masculina de fotbal Under 19 a Romaniei debuteaza sambata la Campionatul European U19 din Slovacia. Faza grupelor are loc perioada 18-24 iunie, Romania jucand primul meci al Grupei A in compania reprezentativei similare a Italiei.

- E clar: dupa patru etape, Ungaria e revelatia Ligii Natiunilor, editia 2022-2023. Iar victoria zdrobitoare de la Wolverhampton a aratat o nationala determinata, condusa de un italian, Marco De Rossi, pe care noi l-am considerat prea slab pentru prima reprezentativa!

- Imediat dupa ce va juca alaturi de naționala de volei in Final Four-ul Silver League, liderul echipei, Adi Aciobaniței, va zbura 10.000 km pentru a petrece vacanța cu iubita lui. Naționala masculina a Romaniei continua lupta pentru revenirea pe prima scena a voleiului european. Tricolorii s-au calificat…