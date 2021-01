Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița a fost implicata marți seara intr-un accident cel puțin inexplicabil. A cazut cu mașina intr-o groapa realizata pentru repararea țevilor de apa,noteaza digi24.ro. Deși groapa in care a cazut cu mașina pe care o conducea era semnalizata, ea nu a vazut-o din cauza aburilor foarte…

- ​Hyundai Motors a confirmat inițial ca a purtat discuții cu Apple pe tema construirii unei mașini electrice pentru compania americana, dar câteva ore mai târziu Hyundai a eliminat orice referire la Apple. Despre așa -zisa ”mașina Apple” (Apple car) se vorbește de ani buni și…

- RADET Constanta anunta revenirea caldurii si apei calde in zona Casei Casatoriilor din Constanta.Lucrarea de avarie inregistrata pe reteaua de transport in zona Casa Casatoriilor a fost finalizata si a inceput incarcarea instalatiei."Estimam ca in jurul orei 17:00 intreaga zona afectata de avarie va…

- ​Elon Musk spune ca în urma cu câțiva ani, când nu era clar daca Model 3 va putea ajunge la nivelul de producție așteptat și Tesla Motors trecea prin momente foarte grele, a vrut sa discute cu Tim Cook de la Apple pentru o eventuala discuție în vederea vânzarii companiei.…

- Compania producatoare de masini, Aptera Motors, a anuntat vineri, 4 decembrie ca s-a intors cu un nou vehicul electric solar. Acesta ar fi primul vehicul de tip sEV care nu necesita incarcare, pentru cea mai mare utilizare zilnica.

- Lista imobilelor in care bucureștenii tremura de frig și apa de la robinet este cel mult calaie, daca nu chiar rece, se intinde pe 30 de pagini, potrivit situației actualizate pe site-ul Termoenergetica. Sunt aproape 4.000 de blocuri și instituții, unele dintre ele fara apa calda și caldura de aproape…

- Un sofer din Bacau si-a distrus o roata de la masina intr-o groapa de pe Autostrada Moldovei, la nici 24 de ore dupa ce soseaua a fost inaugurata de presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban. Seara trecuta, soferul din Bacau a intrat pe bucata de 17 kilometri din Autostrada Moldovei (A7),…

- Producatorul de energie electrica și termica ELCEN, care asigura agentul termic necesar Capitalei va ieși din insolvența, a anunțat miercuri, la o conferința de presa, ministrul Economiei Virgil Popescu. Citește și: Gabriela Firea pune tunurile pe Nicusor Dan: 'Blocheaza șansa bucureștenilor…