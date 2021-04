Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina SARS-CoV-2, care prezinta și mutația E484K, a fost depistata in Romania, pe baza secvențierilor efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. „Noua varianta de...

- O noua mutatie a virusului SARS-CoV-2 – a patra varianta ingrijoratoare, dupa tulpinile din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia – a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, se arata intr-un comunicat de presa. Noua tulpina,…

- Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K, care potrivit unor studii poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din…

- Autoritatea sanitara a declarat ca varianta, cunoscuta sub numele de VUI-202103/01 (linia B.1.324.1), a fost investigata inca din 4 martie dupa ce au fost depistate doua cazuri in sud-estul Angliei la persoane care calatorisera in Antigua.Oamenii de știința spun ca mutațiile virusului sunt inevitabile,…

- Tulpina din Marea Britanie a virusului SARS-CoV-2, este mai competitiva, mai „lipicioasa”, și va lua curand și la noi locul celeilalte tulpini, infectand oamenii. Cel mai probabil, la mijlocul lunii martie, tulpina britanica va deveni majoritara in Romania, estimeaza Razvan Cherecheș, expert in sanatate…

- Profesorul Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, trage un semnal de alarma și susține ca toate proiecțiile specialiștilor arata faptul ca, la jumatatea lunii martie, tulpina britanica de Covid-19 va deveni majoritara in Romania și in multe alte țari. Aceasta fiind mai contagioasa este de așteptat…

- Vaccinul Pfizer este unul dintre cele trei disponibile in Romania. Specialiștii au descoperit ca serul conceput de compania germana neutralizeaza trei mutații ale noului virus. Descoperire despre vaccinul Pfizer: poate neutraliza trei mutații ale COVID-19 Vaccinul de la Pfizer/BioNTech neutralizeaza…

- Noua tulpina COVID din Marea Britanie, care este mai contagioasa decat cea clasica, a fost depistata pentru prima data in octombrie, pe baza unui eșantion colectat in septembrie in Anglia. De atunci, aceasta varianta a devenit cea dominanta in Londra și in sud-estul Marii Britanii. Vineri, pe 8 ianuarie,…