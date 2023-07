Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 1 iulie – Ministerul de Interne al Frantei a comunicat ca aproape 500 de protestatari au fost arestati in intreaga tara, in a patra noapte de violente. Printre cei arestati se numara 80 de persoane din orasul Marsilia – al doilea ca marime din tara – unde primarul a cerut autoritatilor centrale…

- Scene de violenta si vandalism pentru a treia noapte consecutiv in suburbiile pariziene si in mai multe orase ale Frantei. La Paris s-au spart si jefuit magazine din centrul Capitalei, iar, in regiunea pariziana au fost din nou incendiate masini, scoli si un sediu de banca, si s-a distrus mobilier urban.…

- Protestatarii francezi au incendiat 12 autobuze dintr-un depou RATP din Aubervilliers (Seine - Saint-Denis), o suburbie a Parisului. Compania care gestioneaza transportul local a condamnat in cei mai duri termeni atacul și a subliniat ca acțiunea nu face decat sa afecteze pe cei mai vulnerabili dintre…

- Peste 400 de persoane au fost arestate in urma protestelor din Franța. Cel puțin 421 de persoane au fost arestate in cadrul protestelor din Franța de joi noaptea pana vineri dimineața, a declarat ministrul francez de interne Gerald Darmanin. Dintre acestea, 242 au avut loc in regiunea pariziana, dupa…

- Inca o noapte cu violențe la Paris, dar și in alte localitați din Franța. A fost haos pe strazi, protestatarii au vandalizat magazine, au incendiat o banca și au avut loc numeroase ciocniri intre protestatari și forțele de ordine. 40.

- Violentele s-au extins in Franta in a doua noapte consecutiva de proteste fata de uciderea unui adolescent de 17 ani de catre un politist, la un control rutier. Zeci de masini si pubele au fost incendiate la Nanterre, orasul de la periferia Parisului unde a avut loc tragedia. Politistii si pompierii…

- Aproximativ 2.000 de polițiști au fost mobilizati pentru a asigura securitatea in și in jurul Parisului, pe fondul furiei crescande pentru impușcarea unui tanar de 17 ani in Nanterre, in timpul unui control in trafic, care a avut loc marți dimineața.

- Nahel M., un adolescent de 17 ani din Nanterre, a fost ucis marți de polițiști, in timp ce se afla la volanul unei mașini, dupa ce nu a raspuns somațiilor. Incidentul a starnit proteste violente și multe reacții de la liderii politici și nu numai, scriu Le Monde și site-ul televiziunii BFMTV. Emmanuel…