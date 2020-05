Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat joi o noua relaxare a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, precizand ca exigentele guvernului au fost indeplinite, relateaza DPA.De saptamana viitoare, britanicii se vor putea intalni in grupuri de pana la sase persoane…

- Polonia va autoriza adunarile publice de pana la 150 de persoane si nu va mai impune cetatenilor obligativitatea de a purta masti sanitare in spatii deschise incepand de sambata, a anuntat prim-ministrul Mateusz Morawiecki miercuri, in contextul in care pandemia de coronavirus a intrat treptat pe…

- Republica Ceha, in care rata de contagiere a noului coronavirus este una dintre cele mai scazute din Europa, a anuntat vineri ca va autoriza incepand din luna mai adunarile publice la care participa cel mult 300 de persoane, informeaza AFP.Aceste adunari publice, in care au fost incluse si…

- Dupa 15 mai, purtarea maștii in spațiile inchise devine obligatorie, anunța președintele Klaus Iohannis. De asemenea, pastrarea unei distanțe de... The post Iohannis: Dupa 15 mai, purtarea maștii devine obligatorie. La fel și distanța intre persoane appeared first on Renasterea banateana .

- Incepind cu ziua de miine, 7 mai in toate spațiile publice inchise (spații comerciale, farmacii, dar și altele), purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de facebook, primarul general al capitalei Ion Ceban. ”Administratorii localurilor…

- Guvernul va crește numarul maxim de persoane care au voie sa se intalneasca in public la 500 incepand cu 10 mai, in creștere de la o limita de 10 persoane, a transmis marți TV2, citand ministerul Sanatații. Asadar, Danemarca nu va permite adunarile publice care sa depașeasca 500 de persoane pana cel…

- Jaroslaw Kaczynski a reușit sa se impuna. În noaptea de luni spre marti (6/7 aprilie), la sfârșitul unei zile parlamentare extrem de agitate, liderul majoritații ultra-conservatoare a Partidului PiS (Lege și Justiție) a obtinut votul pentru o modificare a codului electoral prin introducerea…

- Polonia se pregateste pentru o crestere semnificativa in urmatoarele zile a numarului de persoane infectate cu noul tip de coronavirus, a declarat luni la postul de radio national ministrul polonez al sanatatii Lukasz Szumowski, informeaza TASS. "Trebuie sa ne pregatim pentru situatia in care saptamana…