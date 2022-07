Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Autism Campia Turzii va invita sa cunoașteți casuța cu nr.11, acolo unde are loc terapia și recuperarea copiilor cu autism. Porțile vor fi deschide publicului in prima zi de joi a lunii,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea de-a 6-a ediție Arad Open Air are loc in perioada 8-10 iulie, in locul deja cunoscut petrecareților din vestul țarii - Aeroportul Arad. AOA este este cel mai mare festival de muzica electronica din zona Banatului și sarbatorește anul acesta cea de-a 6-a ediție impreuna cu melomanii aradeni și nu…

- Primaria Municipiului Dej anunța ca incepand din 1 iunie Parcul Balnear Toroc este pregatit sa ii primeasca pe toți cei care iși doresc sa se relaxeze bucurandu-se de facilitațile bazei de agrement: lacul sarat, bazinele pentru adulți și copii, tobogane, plaja, terasa. Pentru acest sezon tarifele sunt…

- Ediția a patra a emisiunii Te cunosc de Undeva a fost de-a dreptul surprinzatoare. Concurenții au dat dovada ca se pot pune in pielea unor persoaneje destul de greu de intepretat. Pe langa distracție și voie buna, cei prezenți au mai varsat și lacrimi de emoție. Iata cine a strans cel mai mare punctaj…

- In perioada 18 – 22 mai 2022, Targul Contex iși deschide porțile, la Casa Tineretului din Craiova, str. Severinului, nr 1. Producatori din toata țara, iși dau intalnire la Craiova pentru a va prezenta noutați vestimentare pentru toata familia. CONTEX – “MODA ȘI TRADIțII”, revine la Casa Tineretului,…

- Comunicat. Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean, organizeaza o noua ediție a Targului Produselor aradene. Targul se va desfașura in perioada 13-22 mai, iar producatorii...

- Ajuns la a 9-a ediție, Art Safari va expune lucrari de arta valoroase de Picasso, Dali, dar și arta de patrimoniu semnata de Theodor Aman; Tot in cadrul acestei ediții, publicul va avea șansa sa vada o expoziție dedicata artistului-fenomen de secol XX și

- Noua gradinița din Vacarești, iși va deschide porțile in toamna,administrația locala a semnat deja contractul de lucrari ce vizeaza dotarea unitații școlare The post Noua gradinița din Vacarești, iși va deschide porțile in toamna first appeared on Partener TV .