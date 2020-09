Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de doar 25 de ani, Andrei Tita, este noul primar al comunei Cenad, anunta cei din USR PLUS. El l-a inviond pe liberalul Nicolae Craciun, care este primar in Cenad din 24 de ani. Andrei Tita are 25 de ani și este absolvent al Facultații de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara.…

- Ziarul Unirea Pericole pe șoselele din județ! Tineri prinși de polițiști conducand fara sa dețina permis de conducere Doi tineri au fost prinși de catre polițiști conducand fara permis. Un tanar de 28 de ani din Sebeș și un alt tanar de 22 de ani din comuna Jidvei au savarșit infracțiunea de conducere…

- Corneliu Ștefan, președintele PSD Dambovița a fost, ieri, invitatul emisiunii … Post-ul Realitatea din PSD – Corneliu Ștefan, cel mai tanar lider de partid din județ: “Nu ma pregatesc sa devin baron” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar buzoian ce activeaza de mai mulți ani ca voluntar și in ultimii doi ani ca inginer silvic in cadrul ONG-ului EcoAssist, care patroneaza proiectul „Plantam fapte bune in Romania”, și-a propus sa incurajeze comunitațile din mediul rural sa faca impaduriri și chiar sa le sprijine in acest sens…

- Zeci de anticari si buchinisti din toata tara au fost prezenti, timp de cinci zile, la Braila, la targul organizat de zilele municipiului, ocazie cu care si-au putut expune spre vanzare colectiile stranse in zeci de ani, pe vechea strada Regala, candva emblema Brailei, denumita in prezent Mihai Eminescu.…

- In perioada 27-30 iulie a.c., toate structurile teritoriale ale M.A.I. au participat la acțiuni, in sistem integrat, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, peste 250 de polițiști, polițiști locali si jandarmi, impreuna cu reprezentanți…

- Bunurile publice realizate cu munca și cu banii fiecarui focșanean sunt sistematic distruse! Pentru a putea opri vandalismul este nevoie de spirit civic! Anunțați autoritațile atunci cand vedeți ca cineva distruge bunurile publice. Sunati la 112! Vineri seara, acest tanar s-a suit in fantana arteziana…

- Cei de la IPJ Bistrița-Nasaud transmit faptul ca zeci de polițiști, jandarmi și voluntari s-au implicat și mobilizat pentru gasirea unui tanar de 19 ani, din Nasaud, a carui dispariție a fost semnalata de catre familie. Articolul FOTO – Mobilizare a forțelor de ordine pentru gasirea unui tanar disparut…