Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 6 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis joi omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca intentioneaza sa continue „fara compromis” ofensiva contra „nationalistilor” din Ucraina, anunta Kremlinul, conform cotidianului Le Monde. „Presedintele […] Articolul A opta zi de RAZBOI IN UCRAINA, armata rusa continua atacurile UPDATE 6 Vladimir Putin a criticat declaratiile lui Emmanuel Macron si va continua „fara compromis” ofensiva contra „nationalistilor”…