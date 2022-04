Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a ucis o adolescenta de 17 ani in cladirea dezafectata a fostei bai publice din municipiul Ploiesti a fost condamnat, miercuri, la 10 ani de inchisoare, decizia instantei nefiind definitiva, anunța agerpres. Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova l-a…

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu: Condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare pentru luare de mita și trafic de influența Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu: Condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare pentru luare de mita și trafic de influența Fostul ministru al Finantelor…

- Un barbat din Odobești a aflat pe pielea sa ca autoritațile judiciare din Japonia nu știu „de gluma” cand vine vorba despre trafic de droguri. Mai bine spus, „import de substanțe stimulante pentru beneficii banești”, așa cum este prevazuta aceasta infracțiune de legislația din Japonia, respectiv de…

- Magistratii Tribunalului Constanta l-au condamnat la inchisoare pe viata si plata a peste 2,5 milioane de euro pe autorul crimei ingrozitoare care a avut loc, la inceputul lunii iulie, in comuna constanteana Corbu. Decizia Tribunalului Constanta poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile. Criminalul…

- La trei ani de cand Mihai Alexandru Nițescu, un fost elev al Colegiului Tehnic Spiru Haret din Ploiesti, a injunghiat o profesoara in incinta liceului, magistratii Tribunalului Prahova l-au condamnat la 11 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat, informeaza News.ro . Decizia nu este definitiva.…

- Un barbat din Galați a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru ca in urma cu trei ani a omorat cainele unui vecin. Sentința este definitiva și prima de acest fel in Romania.

- Un barbat din Galati a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a omorat cainele vecinului sau, care sarise sa isi apere stapanul.Judecatorii au decis ca barbatul sa fie condamnat la un an de inchisoare cu executare, dupa ce a injunghiat mortal un caine din rasa Amstaff in timpul unui conflict…