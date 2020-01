Vremea se schimba radical in lume. In timp ce incendiile fac ravagii in Australia, in desterul saudit a nins. Fulgii de nea au fost primiți cu bucurie de saudiți care au profitat de ocazie și au postat pe rețelele sociale imagini in care danseaza in zapada.

Inedite sunt și imaginile cu un grup de camile acoperite de nea. Fenomenul meteo extrem a afectat nordul și estul țarii, regiuni in care ultima ninsoare a avut loc in urma cu patru ani. De regula, in aceste zone, temperatura medie din aceasta perioada este de aproximativ 11 grade.

Localnicii spun insa ca vremea s-a racit brusc…