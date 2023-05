Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis sa se cunune religios intr-o manastire din Ucraina și a explicat, pe Facebook, de ce a luat aceasta hotarare. Fosta soție a lui Silviu Prigoana spune ca a fost un vis implinit pentru ea și este fericita cu alegerea pe care a avut-o. Cununia religioasa a…

- Leo de la Kuweit are toate motivele sa radieze de fericire! Manelistul se bucura de un moment foarte special, asta pentru ca a devenit tata. Iubita artistului a nascut astazi o fetița. Ce nume special au ales pentru cea mica.

- Mihai Dimancea a fost un mare baschetbalist care, din pacate, s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Mihai s-a nascut pe 31 august 1940 și a inceput cariera la CSȘ 6 București, sub „bagheta” lui Victor Tibacu. El a jucat mai tarziu pentru Metalul 23 August, iar in 1962 a ajuns la echipa lui Constantin…

- Fostul pugilist Lucian Bute a reacționat dupa ce Rudel Obreja a murit. Cei doi au avut o relație apropiata. ”Cu durere in suflet am aflat ca Rudel Obreja a trecut in neființa. Rudel a fost langa mine in boxul amator și cel profesionist! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Drum lin, Rudel Obreja! Sincere…

- Un frate al bunicului fetitei care s-a nascut in Siria, printre daramaturi, in urma cutremurului, si a carei mama a murit o va ingriji pe micuta. Mii de oameni se oferisera sa o adopte pe fetita, care a primit numele Aya. In Turcia, la peste 80 de ore de la primul cutremur, o adolescenta de 16 ani…