Fost vicepreședinte al Dumei de Stat, Vladimir Jirinovski era cunoscut pentru pozițiile sale extremiste și retorica agresiva fața de statele vecine Rusiei. Jirinovski avea 77 de ani și fusese internat la inceputul lunii februarie in Spitalul Central din Moscova, cu COVID-19 și leziuni pulmonare extinse. In timpul spitalizarii sale, presa a anunțat de doua ori moartea sa presupusa, lucru negat de autoritatile ruse. Decesul lui Jirinovski a fost anunțat oficial in Camera Inferioara a parlamentului rus. Politicianul a fost vicepreședinte al Dumei de Stat intre 2001 și 2011. Liderul și fondatorul…