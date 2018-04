R. Lee Ermey a murit in urma unor complicatii aparute in urma unei pneumonii. Cel mai cunoscut rol al sau l-a jucat in 1987, in Full Metal Jackett, regizat de Stanley Kubrick, unde avea sarcina de a antrena un grup de recruti. Ultimul sau film jucat a fost The Watch, in 2012, cand a interpretat rolul vecinului morocanos de la țara, victima a extratereștrilor.

Veteran al Razboiului din Vietnam, R. Lee Ermey a servit in Marina americana timp de 11 ani, intre 1961 si 1972. In 1968 a mers in Vietnam, unde a slujit timp de 14 luni, in al 17-lea grup de sprijin aerian. Apoi, a continuat serviciul…