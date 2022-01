Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre emblemele muzicii populare romanești a murit la 83 de ani! Cea supranumita sufletul tarafului ”Rapsozii Gorjului”, Rela Ciulei, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Rela Ciulei a cantat pe marile scene ale Romaniei. Taraful din Peștișani ii purta numele. Cantareața era sora…

- Actrița Yvette Mimieux a murit. Reprezentanții familiei starului din ”Mașina timpului” au confirmat vestea decesului, care s-a produs marți dimineața. Vedeta implinise recent varsta de 80 de ani.

- Mihaela Galani, o tanara din Constanța, proprietara și reprezentanta a brandului de incalțaminte Gemelli, a murit la doar 33 de ani. Surse medicale au declarat pentru Gandul ca tanara a fost gasita, luni, inconștienta in propria mașina și ulterior, a decedat la spital. Ulterior, aceasta a intrat in…

- Betty White a murit chiar cu cateva zile inainte sa implineasca 100 de ani. Vestea trista a ajuns de curand la urechile fanilor sai. Anunțul a fost confirmat de reprezentanții autoritaților locale. Actrița Betty White a murit Vestea decesului actriței a intristat pe toata lumea. Aceasta a murit la 99…

- Lumea fotbalului traieste din nou clipe cumplite. Un jucator de 20 de ani s-a stins din viata dupa ce a primit o lovitura la cap in timpul unui joc de fotbal, scrie realitateasportiva.net. In momentul in care a iesit din poarta sa blocheze un adversar, acesta a fost lovit in cap cu piciorul. Portarul…

- Claudiu Iordache, una dintre figurile simbol ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989 de la Timisoara, s a stins din viata la data de 20 noiembrie, la varsta de 79 de ani.Claudiu Iordache s a stins din viata brusc, pe 20 noiembrie 2021, la varsta de 79 de ani.Cu putin timp inainte, isi sarbatorise ziua…

- E doliu in presa din Romania. S-a stins din viața jurnalistul Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (7 iunie 1946 – 31 octombrie 2021). Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești,…

- Alice Holton, o mama din Anglia in varsta de 31 de ani, s-a stins din viața. Ea a fost diagnosticata cu o boala crunta. Viața a fost foarte cruda cu Alice, dar ea a fost o adevarata luptatoare. In anul 2017 și-a pierdut fiica de opt ani, iar in ciuda tuturor evenimentelor tragice, aceasta a fost descrisa…