Stiri pe aceeasi tema

- Statul California urmeaza sa le ceara scuze tuturor americanilor de origine japoneza pentru tratamentul aplicat in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, transmite dpa potrivit Agerpres. De cateva decenii, activistii de origine nipona au marcat pe 19 februarie unul din cele mai intunecate capitole…

- Textul in limba italiana al rugaciunii „Tatal Nostru“ a fost schimbat, la cererea Papei Francisc. Noua versiune va fi publicata oficial dupa Paște, dar in bisericile italiene va fi introdus abia din prima duminica de advent, in luna noiembrie a acestui an. In textul rugaciunii a fost schimbat versul…

- Primarul Chișinaului Ion Ceban a participat la ceremonia de comemorare a victimelor asediului Leningradului in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Acesta a depus flori alaturi mai mulți oficiali ruși.

- La inceput de an, Teatrelli propune publicului un spectacol-lectura special și continua seria de evenimente teatrale cu direcție inovatoare lansata in 2019. Textul uneia dintre cele mai neconvenționale autoare...

- Promisiuni. La asta se reduce toata infrastructura Romaniei de zeci de ani. Un plan pentru construirea autostrazilor exista dinaintea celui de-Al Doilea Razboi Mondial și a tot fost actualizat de fiecare regim.

- Compania Boeing a lansat, vineri, capsula Starliner - care ar putea fi folosita pentru transportul astronauților americani -, intr-o misiune test spre Stația Spațiala Internaționala (ISS), potrivit nytimes.com, potrivit Mediafax.Capsula, care a fost lansata vineri, la ora 11.36 GMT, cu ajutorul…

- Parlamentul European a adoptat joi rezoluția referitoare la comemorarea a treizeci de ani de la Revoluția româna din decembrie 1989. Rezoluția, propusa în comun de patru grupuri politice parlamentare, incluzându-i pe toți cei 32 de eurodeputați români, a fost adoptata…

- International Flavors & Fragrances si divizia de nutritie si biostiinta a grupului DuPont, de 26,2 miliarde de dolari, au convenit sa fuzioneze, intr-un acord care va crea un nou gigant al bunurilor de consum, evaluat la peste 45 de miliarde de dolari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit…