A murit un nume greu din sportul romanesc

- Generalul Marin Dragnea, veteran de razboi, a murit la varsta de 96 de ani."S-a stins din viata veteranul Marin Dragnea. Generalul Marin Dragnea a luptat sub drapelul Romaniei din prima si pana in ultima zi a celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a slujit Armata Romaniei aproape 50 de ani. La numai…

- Un jurnalist canadian a publicat telegrame și informari din timpul Revoluției din 1989 transmise de diplomați americani, britanici și canadieni, potrivit APADOR-CH. Stanley Tromp, specializat in legislația privind libertatea de informare, a obținut și publicat sute de pagini de telegrame și informari…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident de mașina in Spania, insa contextul in care s-a petrecut accidentul și data morții nu sunt inca pe deplin elucidate, cel puțin nu in presa din Romania. Exista suspiciuni legate de modul in care s-a petrecut accidentul rutier din Spania in care Cornel Galeș a fost…

- Se fac pregatiri pentru repatrierea trupului neinsuflețit al lui Cornel Galeș, informeaza Romania TV. Fostul soț al Ilenei Ciuculete nu mai alte rude iar de formațitați se va ocupa Viviana, femeia cu care Galeș a locuit in Spania. Se pare ca dupa desparțirea de Viviana, Cornel Gales intrase…

- Cel puțin 15 persoane au murit dupa ce un autobuz s-a prabușit intr-o prapastie in noaptea de duminica spre luni in localitatea Taltal din regiunea Antofagasta din Chile, informeaza postul local de televiziune Mega, potrivit Mediafax.Potrivit aceleiași surse, zeci de pompieri și alte echipaje…

- Cornel Galeș se indrepta spre o familie de romani, pentru a sarbatori 1 Decembrie. Soțul Ilenei Ciuculete nu purta centura, impactul a fost extrem de puternic și astfel, s-ar fi produs pe loc decesul, informeaza Romania TV. Chiar daca au existat dubii cu privire la veridicitatea informatiei,…

- Aflata peste mari și țari, in Statele Unite ale Americii, Nadia Comaneci, 58 de ani, este tot timpul cu inima alaturi de țara natala.De 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, ”Zeița de la Montreal” a dorit sa trimita un mesaj pentru toți conaționalii ei.”Ca oricarui roman plecat din țara, imi e dor…