- In județul Vrancea, in data de 06 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 911 persoane in carantina la domiciliu; 1032 persoane in izolare la domiciliu; 246 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate la ATI,…

- Biroul de comunicare al Instituției Prefectului Vrancea, Comunicat de presa din 30 octombrie 2021 In județul Vrancea, in data de 30 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 885 persoane in carantina la domiciliu; 941 persoane in izolare la domiciliu;…

- In județul Vrancea, in data de 21 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: • 962 persoane in carantina la domiciliu; • 1054 persoane in izolare la domiciliu; • 288 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane sunt internate…

- In doar doua luni de zile, de la inceputul valului al patrulea al pandemiei de coronavirus, 25 de dejeni au decedat dupa ce au fost diagnosticați cu Covid-19,a anunțat managerului Spitalului Municipal Dej, Mihai Pandrea. Invitat la o emisiune a postului Radio Fir, Mihai Pandrea a explicat situația tot…

- „Expoziția Toamnei”, anotimp al recoltei și al belșugului, a ajuns la cea de-a doua ediție, pregatita in aceste zile de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, și se va desfașura intre 24 și 26 septembrie, la Centrul de Afaceri. Producatori, procesanți și comercianți timișeni dar și din alte…

- Un tanar de 34 de ani, din Timisoara care a ajuns la spital in stare grava, spunandu-le medicilor ca nu crede in vaccin, a murit dupa ce a cerut sa plece din spital pe proprie raspundere. Inainte de externare, tanarul facea apel la oameni sa se vaccineze.

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” aduce in fața publicului o noua premiera, care va avea primele doua reprezentații in data de 20 august, de la orele 16,30 și 19,00. Spectacolul „Orașul paralel” se dorește a fi o scrisoare de dragoste pentru Timișoara, și inseamna un teatru itinerant pe care spectatorii…

- Este doliu in lumea artistica. Marius Leonte a incetat din viața. Artist vizual cunoscut, acesta a adus la Timișoara proiectul Instalart, promovand astfel in orașul de pe Bega singurul eveniment major de design. Leonte le era cunoscut timișorenilor din 2003, cand a coordonat realizarea unui proiect…