A murit "tatăl" celebrului desert italian tiramisu Ado Campeol, supranumit de presa italiana &"tatal tiramisului&", a murit la vârsta de 93 de ani. Campeol a fost proprietarul restaurantului &"Alle Beccherie&" din Treviso din nordul peninsulei, restaurant în bucataria caruia s-a nascut celebrul desert, relateaza BBC. Soția sa, asistata de unul dintre bucatarii șefi, a inventat prajitura delicioasa care a devenit extrem de populara.



Desertul, care se face din biscuiți înmuiați în cafea la care se adauga o crema pe baza de mascarpone, a fost introdus în meniul restaurantului în 1972 dar familia nu facut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar bolnav de COVID a murit la Spitalul Județean Pitești chiar in ziua in care soția sa a nascut. In ziua in care i se indeplinea, poate, cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat și nu a apucat sa afle ca e tata, a povestit reprezentanta spitalului. Tragedia…

- Un batran, in varsta de 84 de ani, din satul Vinerea, județul Alba, a murit dupa ce s-a electrocutat la linia de curent a unei cai ferate. Barbatul incerca sa scuture un nuc cu o țeava metalica, informeaza Observatornews . Batranul a vrut sa scuture nucul din gradina cu o țeava metalica, insa nu s-a…

- Un barbat de 84 de ani, din Vinerea - Cugir, a murit electrocutat dupa ce a folosit un bat metalic pentru a scutura un nuc aflat in apropierea caii ferate, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, barbatul a decedat in zona caii ferate care trece prin apropierea…

- Un om de afaceri din Focsani a fost victima unui tragic accident rutier in Covasna, pe DN 11. Traficul pe DN 11 a fost blocat timp de cateva zeci de minute. Omul de afaceri focșanean Nicu Tanasa si-a gasit sfarșitul, vineri seara, in urma unui accident rutier. Accidentul teribil s-a produs in județul…

- O victima a mineriadei din 25 septembrie 1991, a fost comemorata, zilele trecute, la 30 de ani de la moartea sa. Un tanar in varsta de 21 de ani, din Horea, a murit dupa ce a fost lovit de o sticla incendiara aruncata de mineri. Jandarmul Nicolae Lazar avea 21 de ani in septembrie 2919 si era incorporat…

- O tragedie a lovit comuna Ciuruleasa in dimineața zilei de marți, 17 august. Un tanar de doar 20 de ani a decedat, dupa ce a cazut, din greșeala, pe un circular de taiat lemne. Intrega comunitate din Ciuruleasa este indurerata și in același timp șocata de cele intamplate. Tanarul, Cristian Faur, era…

- O poveste, și din pacate, este chiar o intamplare desprinsa din realitatea zilelor noastre, a fost relatata de șefa Serviciului Județean de Ambulanța Argeș, Luminița Paul, pe pagina ei de socializare:” A crede sau a nu crede in Covid și-a intitulat doctorița postarea”, intr-un apel la conștientizare. …

- Doua persoane in varsta au murit la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, din cauza complicațiilor date de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Ambele erau vaccinate cu schema completa, dar aveau și alte afecțiuni asociate. Medicii recomanda, in continuare, vaccinarea, pentru ca este singura soluție…