A murit Sanda Manu. Regizoarea avea 89 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Sanda Manu, regizor de teatru și profesor universitar la Facultatea de Teatru din cadrul Universitații Spiru Haret, a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista a fost data de indragita actrița Oana Pelea.

- „Harțuirea unui membru al comunitații profesorilor, denigrarea sa, alte strategii de delegitimare sunt practici noi, pentru care nu avem inca regulamente și proceduri. De aceea, cu regret, ma retrag”, a transmis Marian Petcu, 62 ani, printre cei mai vechi profesori de la Facultatea de Jurnalism și Științele…

- Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii culte, va putea fi ascultat la Iasi pe frecventa 95.4 FM, incepand de miercuri, 22 martie, de la ora 19:00. Pentru a sarbatori alaturi de ieseni, Radio Romania Muzical a pregatit, alaturi de principalele institutii muzicale iesene, un festival…

- “Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii” (FJSC) din cadrul Universitații din București finalizeaza un amplu proiect de rebranding și iși lanseaza o noua imagine vizuala, in colaborare cu grupul de comunicare WOPA. Aceasta este o premiera la nivel de rebranding instituțional modern: FJSC…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va invita miercuri, 15 martie 2023, ora 17.00, la „Recitalul de la ora cinci” susținut de pianista Cristina Buga. Programul cuprinde lucrari de J. S. Bach, L. van Beethoven, T. Ciortea, Ciprian Porumbescu. Cristina Buga este lector universitar la Facultatea de Muzica…

- O tanara, de 20 de ani, din Iași, a murit marți dupa ce s-a inecat in timp ce lua micul dejun. Mama fetei a fost cea care a gasit-o inconștienta, in camera. A sunat la 112, insa nu a mai putut fi salvata, informaza BZI. Diana-Andreea Farcaș era studenta in anul trei la Facultatea de Geografie din cadrul…

- Unul dintre oameni a murit electrocutat intr-o baraca de tabla, cand se adapostea de ploaie. Propus de PNL și apropiat al deputatului liberal Ion Iordache, Cosmin-Constantin Trufelea a condus exploatarea Roșia (reorganizata apoi ca Roșia-Peșteana). Acolo, un muncitor a murit in 2020, iar altul, in…

- Vineri, 20 ianuarie 2023, incepand cu ora 12.00, la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret" Iasi, va avea loc lansarea lucrarii Indrumator metodologic pentru proiectarea didactica la istorie – clasele a V-a si a VI-a, coordonate de prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru, Inspector Scolar General Adjunct…