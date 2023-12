A murit Ryan O’Neal, actorul devenit celebru pentru rolul din filmul 'Love Story'

Stiri pe aceeasi tema

- Un actor celebru din filmul Rambo a murit la 86 de aniActorul grec Spiros Focas, un obișnuit al filmelor de la Hollywood și din Italia, care a jucat rolul personajului negativ din Rambo 3, a murit vineri la varsta de 86 de ani, a anunțat familia sa.Focas a murit intr-un spital din Atena, a precizat…

- Tyler Christopher, cunoscut pentru rolul sau ca Nikolas Cassadine din „General Hospital”, a murit. Avea 50 de ani. Coprotagonistul lui Christopher, Maurice Benard, a anunțat informația pe Instagram marți seara, scriind: „Tyler a murit in aceasta dimineața in urma unui eveniment cardiac in apartamentul…

- Actorul american Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing in serialul „Friends”, a murit la varsta de 54 de ani. Actorul a fost gasit decedat in casa lui din Los Angeles, potrivit BBC. Serialul „Friends”, care prezinta povestea a șase prieteni ce traiesc in New York City, a fost lansat…

- Actorul Burt Young, faimos pentru rolul sau din seria ‘Rocky’, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Hollywoodul a pierdut o legenda, decesul actorului american Burt Young fiind anunțat miercuri. Cand a murit renumitul actor Cunoscut pentru interpretarea sa memorabila din seria de filme „Rocky”,…

- Burt Young, actorul cunoscut pentru rolul lui Paulie Pennino in seria de filme „Rocky”, pentru care a primit și o nominalizare la Premiile Oscar, a murit la varsta de 83 de ani, pe 8 octombrie, potrivit protv.ro

- Actorul american Burt Young, nominalizat la Oscar pentru rolul cumnatului protagonistului interpretat de Sylvester Stallone in seria de filme ''Rocky'', a murit la varsta de 83 de ani, a anuntat miercuri managerul acestuia, potrivit Reuters. Decesul lui Burt Young, care a avut loc pe 8 octombrie…

- Actorul Michael Gambon a murit in spital la varsta de 82 de ani, a anunțat familia sa. Acesta a fost cunoscut mai ales pentru ca l-a interpretat pe profesorul Albus Dumbledore in șase dintre cele opt filme Harry Potter, transmite G4media . De asemenea, Sir Michael a aparut in Fantastic Mr Fox, l-a interpretat…

- Actorul Sir Michael Gambon, cel mai bine cunoscut la nivel internațional pentru rolul profesorului Albus Dumbledore din șase dintre cele opt filme Harry Potter, a murit la spital, la varsta de 82 de ani, in urma unei crize de pneumonie, a dezvaluit astazi familia sa, transmite BBC.