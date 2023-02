Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Academiei Romane, Razvan Theodorescu, a incetat din viata, luni, la varsta de 83 de ani.El a fost ministru al Culturii in perioada 2000 2004. Date despre Razvan Theodorescu Emil Razvan Theodorescu n. 22 mai 1939, Bucuresti d. 6 februarie 2023, Bucuresti a fost un istoric de arta si…

- Elefsina (Eleusis) este cel de-al doilea oraș european care și-a inceput, la sfarșitul acestei saptamani, programul oficial al capitalei europene a culturii, titlu pe care il deține in acest an alaturi de Veszprem și Timișoara. Misterele eleusine Faima orașului, aflat nu departe de Atena, dateaza din…

- Gina Lollobrigida a dobandit celebritatea in anii 1950, devenind un sex-simbol din regiunea mediteraneeana, potrivit Agerpres. „Cea mai frumoasa femeie din lume” In septembrie 2022, vedeta si-a rupt femurul in urma unei cazaturi la domiciliu si a avut nevoie de operatie. A fost supusa unei intervenții…

- Mircea Dușa, fost ministru al Apararii, a murit in aceasta dimineața. El suferea de cancer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu patru autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Deleni, comuna Deleni. Inca din momentul apelului la numarul unic pentru situații de urgența exista posibilitatea…