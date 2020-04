Stiri pe aceeasi tema

- Radomir Antic a decedat la varsta de 71 de ani, a anunțat clubul Atletico Madrid. Cauza decesului fostului antrenor nu a fost inca dezvaluita. Radomir Antic a antrenat-o cel mai mult pe Atletico Madrid, timp de 5 sezoane, intre 1995 și 2000, caștigand „dubla” Campionat - Cupa in anul 1996. Antic a fost…

- Florin Iacob, unul dintre primii impresari romani, a dezvaluit la GSP Live ca Radomir Antic (71 de ani) ar fi putut ajunge selecționer la naționala Romaniei, in locul lui Christoph Daum (66 de ani). Radomir Antic este un nume greu in fotbalul spaniol, sarbul fiind singurul tehnician care le-a antrenat…

