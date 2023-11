Stiri pe aceeasi tema

- Decesul fulgerator al luptatorului de KickBoxing de doar 24 de ani, gasit mort in propria-i casa, ridica tot mai multe semne de intrebare. Inițial s-a crezut ca moartea sportivului ar putea avea drept cauza lovitura primita de acesta in urma cu cateva zile, in timpul unui meci. De altfel, se pare ca…

- Marea poeta Angela Marinescu a incetat din viața la varsta de 72 de ani. Anunțul a fost facut de poetul Alexandru Petria.”A murit una dintre marile poete ale literaturii romane, Angela Marinescu. Viața i-a fost totuna cu literatura, fara resturi, chiar cu un masochism asumat. O femeie dificila, dar…

- Șoferul beat și drogat care a ucis o femeie in accident auto, in Popești Leordeni, este fost polițist-șef la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate, susține Dumitru Coarna. Acesta a fost, de asemenea, șef de cabinet la ministrul Gavril Dejeu. „Este fost polițist, colonel in rezerva. Nu o sa-i…

- Multa lume a observat ca, odata cu noul sezon, astroloaga Bianca Nițu a lipsit din matinalul ”Neatza cu Razvan și Dani”. La o saptamana dupa ce tot mai mulți telespectatori s-au interesat de soarta sa, prezentatoarea a hotarat sa lamureasca dispariția de pe micile ecrane, lasandu-i pe mulți muți de…

- Fostul toboșar al trupei Proconsul, Razvan Gorcinski, a murit la varsta de 42 de ani, din cauza unei infecții. Membrii trupei au postat pe pagina de Facebook un mesaj in care fac tristul anunț. Artistul era internat in spital cu septicemie. „Din pacate, Razvan, prietenul si fratele nostru, nu mai este…

- Inca un ranit in explozia de la stația GPL din Crevedia a decedat, au declarat surse medicale. Acesta era ranit in prima deflagrație. Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confirmat pentru Realitatea PLUS aceasta…

- Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici a incetat din viața la varsta de 100 de ani.”La 20 august a.c. a plecat dintre noi cu aceeași serenitate cu care și-a trait intreaga viața de peste un veac, cu credința in Dumnezeu și incredere in știința, prof. dr. Constantin Balaceanu Stolnici, membru…