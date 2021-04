A murit Prințul Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Povestea unei vieți regale Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a incetat din viata, transmite Reuters. Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich, cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Tatal lui a fost printul Andrew al Greciei si Danemarcei (1882-1944), unul dintre fiii regelui George I al Greciei. Mama lui a fost printesa Alice (1885-1969), fiica cea mare a lui Louis Alexander Mountbatten, marchiz de Milford… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

