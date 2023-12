Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de sanatate publica au inceput o ancheta la Maternitatea Arad, unde o tanara de 25 de ani a murit, marti, impreuna cu copilul nascut in urma unei cezariene, medicii afirmand ca pacienta fusese adusa la spital cu ambulanta in stare grava din cauza unei infectii respiratorii severe. Gravida…

- Baiatul de 13 ani din Republica Moldova ar fi venit cu mama și fratele in cartierul Vișoianu din municipiul Iași, unde stateau in chirie, cu aproximativ 30 de minute anterior producerii evenimentului. Baiatul ar fi ramas cateva minute singur in casa deoarece mama a insoțit celalalt frate pana la lift.…

- Un accident infiorator a speriat poporul olandez. Tragicul eveniment rutier a fost provocat de un roman de 19 ani, care circula pe contrasens pe A1, la intersecția Hoevelaken din Amersfoort, sambata spre duminica noapte. A murit trei oameni, dintre care doi copii! Parintii copiilor, in stare grava la…

- Autoritatile israeliene au anuntat decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata MAE, potrivit digi24.ro. Ministerul Afacerilor Externe a transmis si condoleanțe familiei indoliate. Trei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana,…

- Shane MacGowan, solistul trupei punk britanice The Pogues, a murit la varsta de 65 de ani dupa o perioada indelungata in care s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, a anuntat joi sotia artistului irlandez.

- Papi Khomane, fost fotbalist sud african, a murit la doar 48 de ani, intr-un grav accident rutier. Fost fundaș, Papi Khomane urma sa implineasca 49 de ani pe 31 ianuarie. El se afla in țara natala, in orașul Newcastle, din provincia KwaZulu-Natal, cand a fost implicat intr-un grav accident rutier. …

- Viorica Hogaș a locuit aproape toata viața in satul sucevean Udești, iar viața nu i-a fost deloc ușoara. A ramas vaduva la numai 28 de ani, dupa ce soțul i-a pierit in razboiul din Est, contra rușilor.

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru are de recuperat de la un debitor suma de peste 60.000 de lei. Sunt datorii la intreținere, in principal pentru caldura și apa calda. Debitul s-a acumulat in ultimii 20 de ani, dupa cum a explicat primarul municipiului Motru, Cosmin Morega. Iar datoria…