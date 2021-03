Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut trei luni de la moartea tragica a soțului sau, insa durerea a ramas la fel de mare. Cu toate astea, in fiecare zi, Marcela Fota incearca sa fie puternica și sa mearga mai departe pentru baiețelul ei. Iata ce mesaj emoționant a transmis la trei luni de cand și-a pierdut marea dragoste.

- O adolescenta de 14 ani a murit, luni, in fata calculatorului, in timp ce incerca sa se conecteze la cursurile online. Cauza decesului va fi stabilita in urma autopsiei. Tragica descoperire a fost facuta de un vecin, care a gasit-o pe fata de 14 ani cazuta in fața computerului in timp ce incerca sa…

- Miliardarul francez Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault, producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale, si-a pierdut viata duminica in urma unui accident de elicopter in timpul unui zbor privat in apropiere de orasul Deauville, informeaza Agerpre s, care preia…

- Cel puțin cinci studenți au murit marți in Bolivia, dupa ce au cazut de la etajul patru al unei cladiri de la Universitatea Publica din El Alto (UPEA), intr-un oraș din apropiere de capitala La Paz, informeaza Reuters . Tragedia a avut loc marți, dupa ce, in urma unui busculade pe hol, balustrada a…

- Trei pacienti aflati la terapie intensiva si un medic aflat de garda au murit in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un incendiu izbucnit intr-un spital care trateaza cazuri cu COVID-19, in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a anuntat joi, 4 februarie, guvernatorul regional citat de Reuters.

- Actrita Mira Furlan, cunoscuta in special datorita rolurilor interpretate in serialele ''Lost'' si ''Babylon 5'', a murit la varsta de 65 de ani, informeaza vineri The Independent. Moartea vedetei, care s-a nascut la Zagreb, a fost confirmata pe contul sau…

- Cel putin 15 persoane au murit intr-un incendiu produs joi la un camin de batrani din Harkov, in estul Ucrainei, au anuntat serviciile de stat pentru situatii de urgenta intr-un comunicat, citat de agerpres . „Potrivit informatiilor preliminare, 33 de persoane se aflau in cladire in momentul incendiului…

- Intr-un comunicat, Comitetul ruse de ancheta a afirmat ca Navalnii este suspectat ca a cheltuit in interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donațiile mai multor ONG-uri, potrivit Hotnews.ro Cel puțin șase victime confirmate in urma cutremurului din CROAȚIA.…