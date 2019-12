Stiri pe aceeasi tema

- Doliu peste doliu in familia unui primar din Neamț! Barbatul s-a stins din viața dupa patru ani de cand soția lui s-a sinucis cu arma lui de vanatoare, potrivit spynews.ro.Constantin Machidon, primar PNL in Tazlau, a murit rapus de cancer. Acesta avea 62 de ani și de ceva timp era internat…

- Actorul Petru Ciubotaru s-a stins din viața, joi, la varsta de 80 de ani. Ciubotaru a avut o cariera de 55 de ani. El a jucat și in filmul realizat de Cristian Mungiu, Bacalaureat, premiat in SUA.Citește și: INCREDIBIL. Frații Micula iși cer banii prin intermediul reporterilor Național TV,…

- Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Soția artistului a spus ca decesul a survenit... The post Mihai Constantinescu a murit! Anunțul a fost facut de soția artistului appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Mihai Constantinescu A MURIT: Anunțul facut de soția cantarețului Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Soția artistului a spus ca decesul a survenit in spital, in ciuda eforturilor de resuscitare facute, timp de 50 de minute, de…

- Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Soția artistului a spus ca decesul a survenit in spital, in ciuda eforturilor de resuscitare facute, timp de 50 de minute, de catre medici.știre in curs de actualizare

- Fostul internațional nigerian Isaac Promise a decedat, miercuri, la varsta de 31 de ani. Anunțul a fost facut, joi seara, de clubul american la care era legitimat, Austin Bold FC. S-a spus ca a mers la sala de sport din SUA unde s-a prabușit in timpul antrenamentului și a murit dupa o insuficiența…

- Robert Hunter, poetul care a scris versurile mai multor cantece de succes ale formației Greatful Dead, precum "What a long, strange trip it’s been", dar piese interpretate de Bob Dylan, a murit luni, la varsta de 78 de ani, potrivit variety.com, scrie Mediafax.Decesul a fost confirmat de familia…

- Florin Silviu Ursulescu, cel mai important jurnalist de muzica rock si folk din România, a încetat din viața luni, la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de Tavi Colen pe pegina sa de Facebook.