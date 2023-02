Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alta a fost ranita dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, luni dupa-amiaza, in județul Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Doua femei au murit și doi copii se afla in stare grava, unul in stare de inconștiența, dupa un accident produs la trecerea de nivel de cale ferata dintre Salcea și Prelipca, transmite Monitorul de Suceava.

- Doua persoane au decedat, iar doi copii au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren, luni, pe raza localitatii Prelipca. Potrivit ISU Suceava, persoanele adulte, doua femei cu varste aproximative de 60 si 30 de ani, au ramas incarcerate, inconstiente, cu leziuni foarte…

- Un alt accident tragic s-a petrecut in Bihor, in urma caruia un tanar de 19 ani a murit, duminica seara. Tragedia s-a intamplat in zona Dealul Bitii, langa localitatea Rabagani. Adrian și-a pierdut viața, nevinovat fiind, și a lasat multa tristețe in urma lui.

- O fetița de numai trei ani a fost gasita moarta in mașina de spalat, la cateva ore dupa ce parinții ei și-au dat seama ca a disparut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Accident tragic in Chișinau. O femeie a murit, dupa ce a fost lovita in plin de o mașina. Potrivit Poliției Capitalei, s-a intamplat astazi, in jurul orei 17:00, pe strada Salcamilor din Capitala. Femeie a murit pe loc, ne-au confirmat oamenii legii.

- Un grav accident s-a produs sambata pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a murit dupa ce a fost strivit de un tir. Accidentul s-a produs pe DN 79A, la ieșirea din orașul Chișineu-Criș. Potrivit echipelor de intervenție, au fost implicate un autoturism și un autotren. Șoferul autoturismului…

- Doi barbați au murit dupa ce o mașina a parasit in noapte de miercuri spre joi DN 15, in județul Neamț, și s-ar fi rasturnat pe cupola, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …