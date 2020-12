Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului este lovita de o noua drama la doar doua saptamani dupa decesul lui Diego Armando Maradona. Paolo Rossi, eroul Italiei de la Campionatul Mondial din 1982, s-a stins in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 64 de ani, din cauza unei boli incurabile, anunta Gazzetta dello Sport.…

- Olga si Vincenzo, in varsta de 82, respectiv 83 de ani, locuiau in Sesto San Giovanni, nordul Italiei, și formau un cuplu de 63 de ani. Al doilea val al pandemiei de coronavirus in Italia le-a fost fatal. Cei doi batrani au murit, duminica, la acelasi spital, la diferenta de o ora rapusi de COVID-19,…

- Numarul cazurilor din Romania cresc de la o zi la alta, iar pacienții internați la secția de Terapie Intensiva sunt din ce in ce mai mulți. Anunțul ingrijorator al lui Virgil Musta! Țara noastra ar putea sa ajunga ca Italia!

- Anuntul decesului a fost facut de clubul AS Roma. Lui Enzo Totti i se spunea "Seriful" si merge adeseori la antrenamente si in vestiare cand fiul sau juca la AS Roma. Enzo Totti, care i-a transmis fiului sau dragostea sa pentru AS Roma, suferea de mai multe boli grave, iar recent a fost testat…

- Au aparut noi imagini de la dezastrul din nordul Italiei și sud-estul Franței. Trei persoane au murit și mai multe au fost date disparute in urma viiturilor puternice provocate de Alex, o furtuna ce a maturat totul in calea sa. The post Imagini dramatice: Italia și Franța, lovite de inundații puternice:…

- Romanca este, din 2017, partenera lui Riccardo Saponara (28 de ani), mijlocas ofensiv care apartine de Fiorentina si in ultimul sezon a fost imprumutat la Lecce. In urma cu noua ani, era vazut drept o mare speranta a Italiei, jucand de 22 de ori pentru nationala U21.