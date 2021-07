Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Balașoiu, romanul cu cea mai mare pensie din țara a murit! Fostul director al Penitenciarului Mioveni a decedat vineri dimineața, la 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, avand aproape 78.000 de lei, dupa cum declara Raluca Turcan. Gheorghe Balașoiu…

- Fostul magistrat și director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Și fiul fostului magistrat a decedat in aceleași condiții. Barbatul a ajuns cunoscut in spațiul public dupa ce a inregistrat cea mai mare pensie din Romania.…

- Fostul magistrat și director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Și fiul fostului magistrat a decedat in aceleași condiții. Barbatul a ajuns cunoscut in spațiul public dupa ce a inregistrat cea mai mare pensie din Romania.…

- Gheorghe Balașoiu, omul cu cea mai mare pensie din Romania a murit. El avea 74 de ani și a decedat vineri, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Omul cu cea mai mare pensie din Romania a murit Gheorghe Balașoiu a fost procuror și șef al Penitenciarului Colibaș. El incasa lunar cea mai mare pensie…

- A murit omul cu cea mai mare pensie din Romania. Gheorghe Balasoiu, fost magistrat si fost director al Penitenciarului Mioveni, s-a stins din viata. El a devenit cunoscut publicului din Romania ca omul cu cea mai mare pensie, anul trecut avand un venit de aproape 74.000 de lei pe luna. Cine a fost Gheorghe…

- Fostul director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit vineri- dimineața, in jurul orei 5, la varsta de 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, aproximativ 78.000 lei era venitul sau anul acesta. Cat a fost director la Penitenciarul Colibași, timp…

- Fostul director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit azi dimineața, in jurul orei 5, la varsta de 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, anul trecut acest venit ridicandu-se la suma de 73.890 lei. Gheorghe Balașoiu a lucrat in magistratura, apoi…

- Parintele Daniil de la manastirea Frasinei a murit in noaptea de Inviere, la varsta de 92 de ani. Dupa cinci decenii in slujba bisericii, credinciosii il considera unul dintre cei mai mari duhovnici din Romania. Tamaduitor de suflete și duhovnic de excepție, parintele Daniil de la manastirea Frasinei,…