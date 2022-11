Stiri pe aceeasi tema

- Kirill Stremousov, șeful adjunct al regiunii Herson din sudul Ucrainei, instalat de Rusia, a murit miercuri intr-un accident de mașina, au informat agențiile de presa de stat ruse, citand oficiali locali susținuți de Rusia, scrie Reuters.

- Luni dimineața, 7 noiembrie, mai multe explozii au izbucnit in orașul Donețk ocupat de ruși. Alexei Kulemzin, guvernatorul pro-rus al centrului regional, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram.El susține ca centrul regional ar fi intrat sub bombardament, in urma caruia cladirea administrației…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Cel mai cunoscut oficial instalat de ruși in regiunea Herson, Kirill Stremousov, afirma intr-un mesaj video delirant, in care recita, de fapt, o poezie ca Bucureștiul și intreaga lume este pamant rusesc. Mesajul a fost postat pe o rețea de socializare de jurnalistul BBC Francis Scarr care noteaza: „Aceasta…

- Doi adulti si doi copii, membri ai aceleiasi familii, au decedat in urma unui accident produs, joi dimineata, pe DN2, in judetul Neamt, cand autoturismul in care se aflau a fost acrosat de o autoutilitara. Un al treilea copil si soferul autoutilitarei au fost raniti. ”Pe DN 2 Roman-Targu Frumos, la…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, miercuri dimineața, pe DN 13 – E60, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș, localitatea Acațari,…

- Doi angajati ai ambasadei Rusiei au murit luni intr-o explozie in apropiere de misiunea diplomatica a tarii la Kabul, a anuntat Ministerul rus de Externe, precizand ca exista de asemenea „raniti in randul cetatenilor afgani”, potrivit Reuters si AFP. Anterior, agentia rusa oficiala de presa RIA a relatat…

- Ministerul rus de Externe a cerut Romaniei sa „recunoasca totul” cu privire la livrarile de armament pe care Bucureștiul le-ar trimite Ucrainei, acuzand ca Rusia „știe acum” ce inseamna ajutoarele umanitare acordate de țara noastra statului vecin. Intr-un briefing cu presa susținut miercuri, la Moscova,…