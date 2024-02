Stiri pe aceeasi tema

- Coaliție de guvernare a luat la sfarșitul saptamanii trecute, pe furiș, o decizie incredibila privind acordarea vizei pentru SUA pentru o anumita categorie de angajați ai statului roman ce a scandalizat intreaga țara, dar realitatea este de Cartea Recordurilor. PUTEREA a semnalat recent ca la sfarșitul…

- Wagyu, renumita atat pentru gustul sau delicios, cat și pentru prețul sau ridicat pe piața, se caracterizeaza prin bucațile sale bogate in grasime, care confera carnii un aspect marmorat, ca al celebrei carne de vita amintite . Mangalița se aseamana foarte mult cu aceasta, motiv pentru care este din…

- Acest contract, estimat la o valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari, intervine in contextul in care orase si infrastructuri din Ucraina sunt bombardate intensiv de Rusia. El urmeaza sa permita o crestere a productiei in Uniunea Europeana (UE) a acestor rachete folosite in vederea unei contracarari…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au impacat la doar cateva luni dupa ce au anunțat desparțirea. Fosta concurenta de la „Bravo, ai stil!” a plecat in Statele Unite ale Americii, acolo unde se afla actorul.In aceasta vara, Viviana Sposub anunța desparțirea de George Burcea, dupa 3 ani de relație. Fanii…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, considera ca Romania ar trebui sa se afle „in prima linie” a procesului de reconstructie a Ucrainei, informeaza AGERPRES . „Trebuie sa vorbim si despre ziua de maine, iar maine inseamna (…) pasul urmator, reconstructia Ucrainei. Cred ca astazi Romania este binecuvantata,…

- Marcel Ciolacu se afla in a doua zi a vizitei oficiale in Statele Unite, unde are programate discuții importante cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Cu o seara inainte, premierul țarii a impartașit amintiri din trecut cu reprezentanții comunitații romanești din SUA. Marcel Ciolacu le-a povestit…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…