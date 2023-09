Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Al Fayed, fostul șef de la Harrods, al carui fiu Dodi a murit in accident de mașina alaturi de Prințesa Diana, a murit la 94 de ani. Nascut in Egipt, și-a construit un imperiu de afaceri in Orientul Mijlociu inainte de a se muta in Marea Britanie in anii 1970. Cu toate acestea, nu și-a realizat…

- 'Sunetul morții!' - Tatal lui Sebi, tanarul mort la 2 Mai, a gasit o camera GoPro in borseta fiului sau, care a surprins accidentulTatal lui Sebi Olariu, tanarul care a murit in tragedia de la 2 Mai, a gasit o camera GoPro in borseta fiului sau, pe care i-au inapoiat-o politistii, si a descoperit…

- O noua ipoteza in cazul morții lui Prigojin: Ce s-ar fi amplasat la bordul avionului in care a murit liderul WagnerLa bordul avionului, care s-a prabușit in regiunea Tver, in apropierea localitatii Kujenkino, si in care s-a aflat omul de afaceri Evgheni Prigojin, ar fi putut exista cu un dispozitiv…

- Sandra Bullock trece prin clipe extrem de grele, dupa ce partenerul ei, Bryan Randall, s-a stins din viața. Ce gest impresionant a facut actrița in memoria celui pe care il numea dragostea vieții ei.

- Un bucureștean a murit dupa ce a alunecat pe gheața și a cazut de la mare inalțime: Unde s-a petrecut tragediaUn bucureștean aflat pe un traseu montan a alunecat pe gheața și a cazut intr-o prapastie. In urma accidentului turistul a murit, anunța Mediafax. CITESTE SI BREAKING NEWS Natura se dezlanțuie:…

- Adrian Tonița, directorul Sucursalei CEC Bank Vasluia mumrit ieri seara in urma unui accident casnic. Acesta a vrut sa instaleze niște panouri solare pe casa sa din Barlad, in jurul orei 21.45, moment in care tocmai se oprise ploaia in zona.Autoritațile medicale ajunse la fața locului au incercat sa-l…

- Soția fostului deputat și fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, Corneliu Bichineț, va fi inmormantata astazi. Femeia s-a stins in somn, in apartamentului fiului ei din Bruxelles, iar cei din jur au ramas șocați de vestea tragica și spun ca nu se așteptau. In cele din urma, trupul neinsuflețit…

