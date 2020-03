A murit Mircea Ardeleanu, unul din marii folcloriști și jazzmani ai Banatului S-a stins din viața Mircea Ardeleanu, primul mare artist roman ce a introdus țambalul autohton la mari evenimente de jazz. Artistul de recunoaștere internaționala s-a stins azi-noapte, in urma unui infarct, la 67 ani.Instrumentist ce și-a pusamprenta muzicala intr-un evantai de genuri, de muzica banațeana pana la jazz, Mircea Ardeleanu a dussonoritațile banațene chiar și la ”Opera House” din Sydney, Australia, și acolaborat cu mari artiști din Romania și Serbia precum Gheorghe Zamfir, ZvonkoBogdan sau Bora Dughici.Instrumentist și profesor (format instrumetiști la Colegiul național de Arta ”Ion… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

