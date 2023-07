Stiri pe aceeasi tema

- Mihnea Vasiliu, fostul director general al Ringier Romania, a murit, joi, la varsta de 57 de ani, dupa ce i s-a facut rau in receptia unui hotel din București. Fostul director general al Ringier Romania a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau in holul unui hotel din Capitala. Informația a fost confirmata…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti seara, in curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Dr. Nicolae Robanescu” din Capitala, peste 100 de pacienti fiind evacuati și transferati la Spitalul Marie Curie, aflat in imediata apropiere. Incendiul, izbucnit dupa ce un transformator…

- Doi medici care administreaza o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fiind acuzați de introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi ori celule de origine umana fara autorizatia speciala emisa…

- Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Mama fetiței al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea dintr-un apartament din cartierul Berceni, din Capitala, a fost audiata prin sistem video in Spania, de anchetatorii romani. Simona Monica Iftimovici a fost arestata, noaptea trecuta, in Spania. A fost gasita de poliția din regiune chiar…

- Liderii sindicali au transmis dupa intalnirea informala de marți, de la Guvern ca greva va continua.Aceștia au anunțat ca pregatesc un miting de amploare pentru joi, in București, in cadrul grevei generale din școli. ”Greva continua deocamdata, poate maine decidenții vor veni cu o soluție acceptabila.…

- Muncitorul care a suferit arsuri grave in urma incendiului produs luni pe platforma rafinariei Petrobrazi a murit, la Spitalul Floreasca din Capitala, unde fusese dus, avand in vedere starea grava in care se afla. Politistii au extins cercetarile, vizata fiind si infractiunea de ucidere din culpa. Barbatul…