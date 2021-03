Lovitura cumplita suferita de familia fostului director al Serviciului Roman de Informatii (SRI). Marian Magureanu, fiul lui Virgil Magureanu, a pierit, anunța, duminica, gandul.ro. Barbatul in varsta de aproximativ 50 de ani, ar fi murit la spital. Ar fi avut COVID-19 și, pe fondul acestei boli, i-ar fi cedat inima. Pentru moment nu sunt cunoscute […] The post A murit Marian Magureanu, fiul fostului director SRI, Virgil Magureanu first appeared on Ziarul National .