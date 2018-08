Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, informeaza Federația Romana de Tenis.

