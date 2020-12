Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, unul de 27 de ani și unul de circa 40 de ani, au murit, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod, pe un drum județean din Alba. Potrivit ISU Alba, accidentul s-a produs intre localitațile Ghirbom și Berghin, dupa ce mașina in care se aflau doi barbați a lovit…

- O tragedie s-a petrecut in comuna Scarișoara, din județul Alba, in dupa-amiaza zilei de sambata 12 decembrie. Un barbat de 40 de ani din localitate a decedat dupa ce a cazut in gol dintr-un brad. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, barbatul s-ar fi urcat in brad pentru a culege cetina, moment in care…

- Un barbat și-a pierdut viața, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Sebeș-Deva, langa Oraștie. A murit strivit in cabina unui TIR care s-a rasturnat. Potrivit ISU Hunedoara, pompierii Detasamentului Deva specializati in descarcerare si prim ajutor au intervenit…

- Ziarul Unirea Candidații județului Alba la alegerile parlamentare, chestionați de RECORDER: „Citesc chiar acum o carte, din pacate n-am reținut numele” In Parlament, județul Albe are disponibile șapte locuri, doua pentru funcția de senator și cinci pentru funcția de deputat. Noua candidați care au șanse…

- O carte de condoleanțe in memoria Patriarhului Serbiei Irineu este deschisa la Timișoara, la Consulatul Serbiei. Patriarhul avea 90 de ani și a murit acum doua zile, dupa ce a fost depistat cu Covid-19.

- Lumea teatrului și filmului romanes este in doliu la aflarea veștii ca marea actrița Draga Olteanu Matei a murit. Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași au anunțat ca, in ciuda eforturilor depuse, actrița a murit in noaptea de marți spre miercuri. Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani,…

- Ce zece pacienți care au decedat in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț, se aflau in stare critica și primeau ingrijiri in secția ATI. Este vorba de șapte barbați și trei femei cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani. Ceilalți șase pacienți, care se aflau in salonul alaturat celui care…

- Aproximativ 23.000 de pui au murit dupa ce au fost abandonați, in ploaie, pe aeroportul Madrid Barajas din Spania, informeaza CNN.Pasarile, care aveau doar cateva zile, fusesera lasate afara timp de trei zile, fara hrana sau apa, potrivit unui comunicat al poliției spaniole.In total erau 26.000 de pui,…