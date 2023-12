Stiri pe aceeasi tema

- La numai trei ani de la moartea tatalui ei, Laura Cosoi mai are parte de o pierdere imensa. Astazi, mama actriței a incetat din viața fulgerator, iar anunțul trist a fost facut chiar de catre vedeta. Apropiații familiei fac declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și ne spun și ce s-a intamplat,…

- In urma cu cațiva ani, Ligia Cosoi a vorbit despre cum a invins lupta cu cancerul. Femeia a scapat in anul 2022 de aceasta boala grea. Laura Cosoi a pierdut-o pe femeia care i-a dat viața chiar inainte de Craciun, iar actrița trece prin momente foarte grele.

- A murit mama Laurei Cosoi. Actrița a facut anunțul trist pe facebook: "Mamica noastra draga si buna a plecat la Domnul! Mami, te iubim dincolo de viata asta! Esti in inima noastra".Laura Cosoi și-a pierdut și mama, la numai trei ani de la moartea tatalui. Vedeta a dat vestea cumplita pe contul ei de…

- Este zi de doliu in familia Laurei Cosoi! Mama actriței a murit, iar ea a facut o postare trista prin intermediul rețelelor de socializare. Vedeta trece prin momente foarte grele, insa incearca sa fie puternica in continuare. Iata ce a transmis!

- Pavel Calancea, un tanar roman nascut in nordul Bucovinei, pe teritoriul Ucrainei, a murit la doar 23 de ani. Viața i-a fost curmata pe front, in luptele cu rușii, in noiembrie 2022. La un an de la tragicul eveniment, camarazii lui Pavel i-au vizitat mormantul, noteaza publicația ucraineana Libertatea…

- Marea poeta Angela Marinescu a incetat din viața la varsta de 72 de ani. Anunțul a fost facut de poetul Alexandru Petria.”A murit una dintre marile poete ale literaturii romane, Angela Marinescu. Viața i-a fost totuna cu literatura, fara resturi, chiar cu un masochism asumat. O femeie dificila, dar…

- S-a stins din viața cel mai longeviv senior al județului, cetațean de onoare al i orașului Mioveni, generalul veteran Constantin Nastase. „Suntem mai saraci de astazi! S-a stins din viața eroul argeșean, generalul Constantin Nastase! A luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial, participand la campania…

- Natașa Raab a murit. Doliu in lumea teatrului romanesc, „Coana Chiva” s-a stins din viața la 70 de ani dupa o lupta cu o boala grava. Publicul a cunoscut-o prin intermediul reclamelor la un cunoscut brand de lactate și a rams in memoria telespectatorilor cu replica "Prea bun, prea ca la țara".