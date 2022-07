A murit mama colegului nostru Jean Dumitrașcu! Dumnezeu s-o odihnească! Colegul nostru Jean Dumitrașcu trece prin momente foarte grele. Mama lui s-a stins astazi din viața la varsta de 72 de ani. Cu vocea stinsa și cu ochii-n lacrimi, Jean ne-a spus acum cateva minute ca mama lui era grav bolnava, ca sfarșitul era iminent, dar ca șocul provocat de aceasta tragedie este pentru el […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

