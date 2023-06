A murit maestrul taragotului, Petrică Vița, la doar 56 de ani. Cauza morții Artistul de muzica populara Petrica Vița a murit astazi, la șase ani de cand a fost diagnosticat cu cancer de piele. De atunci, Petrica Vița s-a aflat sub tratament, insa, recent, boala s-a agravat și familia cerea ajutor pentru un tratament in Viena, care le dadea tuturor speranțe. Din pacate, maestrul taragotului s-a stins astazi. De mai multa vreme, Petrica Vița se afla internat intr-un spital din Viena, iar starea de sanatate se degrada din ce in ce mai tare. Din nefericire, boala a fost mult mai rapida și l-a rapit dintre noi pe maestrul taragotului, Petrica Vița. Cea care a facut anunțul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru iubitorii de folclor din Banat, și nu numai. Taragotistul Petrica Vița, unul dintre virtuozii muzicii populare banațene, a trecut luni in neființa, la varsta de 56 de ani. Acesta era bolnav de mai mulți ani de cancer de piele, și se afla intr-o clinica din Viena. Zilele trecute, apropiații…

- Lumea muzicii populare din Banat este, din nou, in doliu. Renumitul instrumentist Petrica Vița, maestrul taragotului, a plecat sa cante in ceruri. Petrica Vița avea 57 de ani și era internat intr-un spital din Viena, fiind diagnosticat cu cancer de piele. Dumnezeu sa-i lumineze veșnicia…

- Jador și-a luat fanii prin surprindere, dupa ce a postat pe contul de socializare imagini cu el pe patul de spital și un mesaj in care anunța ca se va retrage din muzica. Interpretul de manele a spus ca a luat aceasta decizie din cauza unor probleme de sanatate, despre care nu a dat mai multe detalii.Jador…

- Trei pacienti au murit marti, intr-un incendiu intr-un spital din Austria, din cauza caruia au fost evacuati alti aproximativ 90 de pacienti, potrivit unei purtatoare de cuvant a spitalului, la Modling, la sud de Viena, relateaza AFP. "Cauza sinistrului nu a putut sa fie stabilita deocamdata cu certitudine",…

- Puțina lume știe ca, la varsta de șase ani, Laurențiu Duța de la 3Sud Est a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un accident banal. Parinții artistului care a implinit recent 47 de ani se așteptau la ce e mai rau. Insa aceasta nu a fost singura cumpana prin care a trecut! „Am avut si doua accidente…

- Tragedie in localitatea Viile Satu Mare! O femeie in varstade 42 de ani a murit. Aceasta a fost calcata chiar de catre soțul sau. Barbatul manevra un utilaj, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Conform sursei citate de Agerpres, femeia a fost calcata in curtea imobilului din localitatea…

- Cauza decesului barbatului este traumatism cranio-cerebral cu leziuni incompatibile cu viața, spun medicii legiști.In urmatoarele 2-3 saptamani vor veni și rezultatele analizelor toxicologice, pentru a se vedea daca barbatul, victima, era sub influența bauturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise.…

- A murit cantarețul de muzica populara din Banat Tiberiu Ceia, la patru ani dupa soția sa. Interpretul celebrei melodii „Frumoasa vecina noastra” avea 82 de ani și s-a stins in urma unui stop cardiorespirator. Miercuri seara, pe 29 martie, inima celebrului cantareț de muzica populara din Banat s-a oprit.…