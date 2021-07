A murit Luminița Gheorghiu. Oana Pellea: „A fost una dintre cele mai mari actrițe” Luminița Gheorghiu, cunoscuta pentru rolurile din „Moromeții” și „Moartea domnului Lazarescu”, a murit la varsta de 71 de ani. „A fost una dintre cele mai mari actrițe. A fost una dintre cele mai minunate ființe. A fost una dintre cele mai puternice femei pe care am avut onoarea sa le cunosc. Am admirat-o și… o iubesc! Drum bun și sa te odihneasca Dumnezeu, Luminița Gheorghiu. Condoleanțe familiei”, a transmis Oana Pellea pe Facebook. „A murit una dintre cele mai mari actrițe pe care le-am avut, Luminița Gheorghiu. Dumnezeu s-o odihneasca!”, a scris și Andi Vasluianu. Nascuta pe 1 septembrie 1949,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Luminita Gheorghiu a incetat din viața Foto: Arhiva. Actrita Luminita Gheorghiu, cunoscuta pentru o bogata filmografie, a încetat din viața la vârsta de 71 de ani, transmite Agerpres. Printre filmele în care a aparut se numara 'Morometii',…

- Actrița Luminița Gheorghiu, cunoscuta pentru rolurile sale „Morometii”, „Pozitia copilului” și „Moartea domnului Lazarescu”, s-a stins din viața la varsta de 71 de ani. Luminița Gheorghiu a incetat de viața duminica, 4 iulie, dupa o indelungata suferința din cauza unei maladii care a determinat-o sa-și…

- Luminita Gheorghiu s-a nascut pe 1 septembrie 1949. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in 1972, la clasa profesorului Ion Cojar. A debutat in teatru in 1971, pe scena Studioului Casandra, iar dupa absolvire a fost repartizata la Teatrul „Mihai Eminescu" din Botosani. In 1975 a…

- Nascuta la 1 septembrie 1949 la Bucuresti, actrita Luminita Gheorghiu a jucat pana in 2003 pe scena Teatrului Bulandra, dar a avut o cariera extraordinara mai ales in cinematografie. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala in 1972, la clasa profesorului Ion Cojar si a…

- Nascuta la 1 septembrie 1949 la Bucuresti, actrita Luminita Gheorghiu a jucat pana in 2003 pe scena Teatrului Bulandra, dar a avut o cariera extraordinara mai ales in cinematografie. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala in 1972, la clasa profesorului Ion Cojar si a…

- Actorul Ion Dichiseanu a murit astazi, la varsta de 87 de ani. El se afla internat de mai multe luni la Spitalul Floreasca. Nascut pe 20 octombrie 1933, la Adjud, Ion Dichiseanu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, Facultatea de Teatru, in 1959. Cariera lui se intinde…

- Ion Dichiseanu a murit. Actorul avea 87 de ani și starea lui de sanatate parea ca se imbunatațește, dupa ce a fost internat mai bine de 3 luni in spital in urma unor probleme de sanatate.Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la Spitalul Floreasca.Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul…