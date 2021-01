Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul prezentator de emisiuni TV, Larry King, in virsta de 87 de ani, a incetat din viața in aceasta dimineața, anunța The Independent. Larry King a fost internat la Cedars Sinai Medical Center din Los Angeles, unde a și decedat. Cauza morții nu a fost indicata, scrie g4media.ro. CNN anunța pe…

- Celebrul moderator american de radio si televiziune, Larry King, a murit sambata, intr-un spital de Los Angeles. Nu a fost vehiculata inca nicio cauza a mortii, prezentatorul fiind internat din cauza infectarii cu coronavirus. King avea 87 de ani.

- Celebrul moderator american de televiziune Larry King, a murit la varsta de 87 de ani. Vedeta TV a fost dusa la spitalul din Los Angeles la sfarșitul lunii decembrie, dupa ce a testat pozitiv pentru coronavirus. Anunțul a fost facut pe pagina lui de Twitter. pic.twitter.com/x0Hl0X6vqU — Larry King (@kingsthings)…

- Celebrul moderator de televiziune Larry King, in varsta de 87 de ani, este internat in spital dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a confirmat pentru ABC News o sursa apropiata familiei, citata de digi24.ro.

- Cantaretul de muzica populara Nicolae Sabau a decedat in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 91 de ani. El era internat la Spitalul Suport TBC din Baia Mare, fiind infectat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de apropiati ai familiei pe pagina de socializare. Artistul a fost internat…

- Dr. Dan Chelariu, unul dintre cei mai cunoscuți medici din Bacau, a murit in urma cu cateva ore la Spitalul Județean de Urgența Bacau. In varsta de 70 de ani, dr. Chelariu, medic primar chirurgie plastica și reconstructiva, era infectat cu COVID-19,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Infectat cu COVID-19 si internat intr-un spital din Iași, actorul moldovean Vlad Ciobanu a murit. Anuntul a fost facut de colegii acestuia. Actorul avea 53 de ani. Vlad Ciobanu se afla internat la Iași si lupta cu COVID-19 a incetat duminica, 22 noiembrie cand acesta a plecat dintre cei vii. Vlad Ciobanu,…

- Fostul mare jucator Diego Maradona a fost internat luni sera in spital. Dupa ce medicul sau a anunțat ca stare de sanatate a acestuia este una buna, a fost descoperita o noua problema care cere o intervenție imediata. Medicii au descoperit ca celebrul jucator de fotbal are un hematom subdural, potrivit…