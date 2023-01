Stiri pe aceeasi tema

- Ninge in vestul țarii! Echipe ale DRDP Timișoara au impraștiat deja 200 de tone de material antiderapant. Ninge in vestul țarii, iar carosabilul este umed. Pe parcursul nopții, pe rețeaua de drumuri

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara au avut o luna noiembrie plina. Mai multi cetateni, sarbi, romani ori rusi, au incercat sa treaca granita folosindu-se documente false, expirate sau prezentandu-se cu autovehicule cautate de autoritatile din alte tari. Au fost depistate nu mai putin…

- Prof. dr. Emanoil Popa, unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Timișoara, a incetat din viața. Fost conducator al Clinicii de Chirurgie oro-maxilo-faciala Timisoara, Decan al Facultatii de Stomatologie si Rector al Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara, Prof.…

- Accident in vestul țarii. Un autotren s-a rasturnat intr-o curba Circulația se desfașoara pe o jumatate de drum, sambata seara, pe DN 7, in localitatea Lazuri, din județul Arad, in urma unui accident. Un autotren s-a rasturnat intr-o curba. Se estimeaza eliberarea carosabilului pana la ora 20, a transmis…

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…

- A murit profesor doctor Gheorghe Sorin Bacanu, intemeietorului școlii timișorene de diabet și fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989). Anunțul a fost facut de prof. dr. Bogdan Timar, decanul Facultații de Medicina – Universitatea de Medicina…

- Doi inspectori Antifrauda au amendat cu cate 30.000 de lei patru țarani din vestul țarii care vindeau mere și pere pe marginea drumului. „Doi inspectori de la Antifrauda Deva, deci din vestul țarii, au considerat ca in partea de vest a Romaniei evaziunea fiscala s-a terminat. In mintea lor au considerat…